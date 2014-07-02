Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"
Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.
У міцному металополімерному виконанні. Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем. З хомутом. Зворотний клапан прискорює повторний пуск насоса.
Особливості та переваги
Модель з металу / пластику
- Надійні матеріали для довгого терміну служби.
Зворотний клапан
- Зворотний клапан перешкоджає перекачуванню води назад і тому скорочує час повторного всмоктування.
Для приєднання до всмоктуюйого шлангу
- Для індивідуального налаштування всмоктувального шланга
Комплект
- Для 3/4 "і 1" шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Підходить для 3/4'' і 1'' шлангів
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,257
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,277
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|47 x 140 x 47
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми