VP 135
Особливості та переваги
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,165
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,235
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|449 x 43 x 43
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркани
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Території навколо будинку та саду