VP 180

Особливості та переваги
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,207
Вага (з упаковкою) (кг) 0,26
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 449 x 43 x 43

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Доріжки навколо будинку
  • Паркани
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Території навколо будинку та саду
