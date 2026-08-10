VP 180 K7

Особливості та переваги
Економія часу
  • Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Нанесення миючого засобу без струменевої трубки безпосередньо через пістолет
  • Потужне і ефективне очищення
Сумісна з усіма апаратами високого тиску Kärcher класів K 6 та K 7
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,207
Вага (з упаковкою) (кг) 0,259
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 449 x 43 x 43

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Фасади невеликих будинків
  • Паркан і стіни з каменю
  • Доріжки навколо будинку
  • Паркани
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Території навколо будинку та саду