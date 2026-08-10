VP 180 K7
Особливості та переваги
Економія часу
- Немає необхідності заміни струменевих трубок.
Нанесення миючого засобу без струменевої трубки безпосередньо через пістолет
- Потужне і ефективне очищення
Сумісна з усіма апаратами високого тиску Kärcher класів K 6 та K 7
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,207
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,259
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|449 x 43 x 43
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Фасади невеликих будинків
- Паркан і стіни з каменю
- Доріжки навколо будинку
- Паркани
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Території навколо будинку та саду