Всмоктуючий комплект для насосів (3,5 м)

Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктуючого шланга. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).

Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктуючого шланга. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).

Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 3,5
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,848
Вага (з упаковкою) (кг) 0,883
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 x 415 x 55
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми