Всмоктуючий комплект для насосів (3,5 м)
Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктуючого шланга. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).
Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктуючого шланга. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).
Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|3,5
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,848
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,883
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 415 x 55
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми