Всмоктуючий шланг 1 "(реалізується метражем)

Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.

Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини. У комбінації з з'єднувальними елементами і вхідними фільтрами Kärcher може використовуватися як індивідуальна всмоктуюча гарнітура.

Особливості та переваги
Пометрово (тільки в деяких магазинах). В інтернет-магазині продається тільки бухтою.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 25
Діаметр 1″
Колір чорний
Вага (кг) 5,59
Вага (з упаковкою) (кг) 5,61
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 470 x 470 x 200
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми