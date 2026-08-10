Всмоктуючий шланг

Всмоктуючий шланг приєднується до портативної мийки з метою відбору води з відер, каністр та інших ємностей.

Всмоктуючий шланг для портативної мийки дозволяє використовувати альтернативні джерела води, такі як, каністри та бочки з водою. Для цього необхідно бак витягнути з апарату, адаптер на шлангу прикріпити до різьби, а інший кінець шланга з фільтром опустити в воду. Після натискання пістолета, апарат починає всмоктувати воду. Фільтр забезпечує відсутність попадання брудної води в апарат. Фільтр можна промити під струменем води. Завдяки довжині шланга 2 м, він має більший радіус дії.

Особливості та переваги
Монтується прямо до мийки
  • Замінює собою бак для води
Використання альтернативних джерел води
  • Без ліміту використання води
Вбудований фільтр
  • Захищає від попадання брудної води в мийку
Великий радіус використання
  • 2 метра
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,1
Вага (з упаковкою) (кг) 0,129
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 198 x 144 x 48
Сумісна техніка