Всмоктуючий шланг для портативної мийки дозволяє використовувати альтернативні джерела води, такі як, каністри та бочки з водою. Для цього необхідно бак витягнути з апарату, адаптер на шлангу прикріпити до різьби, а інший кінець шланга з фільтром опустити в воду. Після натискання пістолета, апарат починає всмоктувати воду. Фільтр забезпечує відсутність попадання брудної води в апарат. Фільтр можна промити під струменем води. Завдяки довжині шланга 2 м, він має більший радіус дії.