Всмоктуючий шланг 3/4 "(реалізується метражем)
Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини.
Вакуумно-стійкий спіральний шланг, що поставляється метражем для отримання відрізків необхідної довжини. У комбінації з з'єднувальними елементами і вхідними фільтрами Kärcher може використовуватися як індивідуальна всмоктуюча гарнітура.
Особливості та переваги
Пометрово (тільки в деяких магазинах). В інтернет-магазині продається тільки бухтою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|25
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|4,19
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,21
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 380 x 152
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми