Всмоктуючий шланг для насосів 0,5м, 3/4 ", G1".
Всмоктуючий шланг 0,5м, 3/4 ", з різьбленням G1" для підключення з двох сторін. Призначений для гнучких з'єднань насоса з трубопроводом.
Всмоктуючий шланг 0,5 м, 3/4 ", внутрішнє різьблення G1", для гнучкого з'єднання насоса з трубопроводом
Особливості та переваги
Соденіненія від насоса до колодязя і труб
- Шланг можна використовувати з боку всмоктування, також можна підключати його від насоса до труб, щоб компенсувати вібрації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|0,6
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,205
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,231
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 50 x 50
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми