Всмоктуючий шланг для насосів 0,5м, 3/4 ", G1".

Всмоктуючий шланг 0,5м, 3/4 ", з різьбленням G1" для підключення з двох сторін. Призначений для гнучких з'єднань насоса з трубопроводом.

Всмоктуючий шланг 0,5 м, 3/4 ", внутрішнє різьблення G1", для гнучкого з'єднання насоса з трубопроводом

Особливості та переваги
Соденіненія від насоса до колодязя і труб
  • Шланг можна використовувати з боку всмоктування, також можна підключати його від насоса до труб, щоб компенсувати вібрації.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 0,6
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,205
Вага (з упаковкою) (кг) 0,231
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 600 x 50 x 50
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми