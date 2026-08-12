Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0

Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 2,5
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Версія Електропровідний
Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾ Засувка 2.0
Роз'єм з боку апарату²⁾ Байонетний роз'єм 2.0
Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,674
Вага (з упаковкою) (кг) 0,692
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 420 x 370 x 90