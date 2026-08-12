Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0
Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|2,5
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Версія
|Електропровідний
|Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾
|Засувка 2.0
|Роз'єм з боку апарату²⁾
|Байонетний роз'єм 2.0
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,674
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,692
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 370 x 90