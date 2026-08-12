Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м

Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою.

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 4
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Версія Стандарт
Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾ Засувка 2.0
Роз'єм з боку апарату²⁾ Байонетний роз'єм 2.0
Кількість (шт.) 1
Колір антрацит
Вага (кг) 0,995
Вага (з упаковкою) (кг) 1,025
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 470 x 450 x 80

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Запчастини для Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м

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