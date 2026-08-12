Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м
Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|4
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Версія
|Стандарт
|Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾
|Засувка 2.0
|Роз'єм з боку апарату²⁾
|Байонетний роз'єм 2.0
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,995
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,025
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|470 x 450 x 80
Відео
Запчастини для Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.