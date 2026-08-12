Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.

Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання.

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 2,5
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Версія Стандарт
Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾ Засувка 2.0
Роз'єм з боку апарату²⁾ Байонетний роз'єм 2.0
Кількість (шт.) 1
Колір антрацит
Вага (кг) 0,641
Вага (з упаковкою) (кг) 0,66
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 430 x 380 x 90
Запчастини для Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.

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