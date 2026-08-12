Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.
Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|2,5
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Версія
|Стандарт
|Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾
|Засувка 2.0
|Роз'єм з боку апарату²⁾
|Байонетний роз'єм 2.0
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,641
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,66
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 380 x 90
Запчастини для Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.
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