Для легкого приєднання насоса безпосередньо до внутрішньобудинкових водопроводів прекрасно підходить всмоктувальна гарнітура PerfectConnect довжиною 1,5 м для трубопроводів 1 "(25 мм). У комплект входять 1,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4" з різьбленням G1 (33 , 3 мм) з обох сторін і з'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 ". Цей комплект дуже легко приєднується до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування для постачання будинку водою господарського призначення. Гнучкість шланга значно зменшує шум стаціонарного трубопроводу. Крім того, технологія ущільнення PerfectConnect від Kärcher прискорює і спрощує монтаж приладдя для напірних насосів і гарантує особливо герметичне з'єднання, необхідне для безперебійної експлуатації насоса.