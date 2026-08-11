Всмоктувальна гарнітура, 1,5 м, для трубопроводів 1 "(25 мм)
Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. З різьбою G1 (33,3 мм) по обидва боки.
Для легкого приєднання насоса безпосередньо до внутрішньобудинкових водопроводів прекрасно підходить всмоктувальна гарнітура PerfectConnect довжиною 1,5 м для трубопроводів 1 "(25 мм). У комплект входять 1,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4" з різьбленням G1 (33 , 3 мм) з обох сторін і з'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 ". Цей комплект дуже легко приєднується до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування для постачання будинку водою господарського призначення. Гнучкість шланга значно зменшує шум стаціонарного трубопроводу. Крім того, технологія ущільнення PerfectConnect від Kärcher прискорює і спрощує монтаж приладдя для напірних насосів і гарантує особливо герметичне з'єднання, необхідне для безперебійної експлуатації насоса.
Особливості та переваги
Соденіненія від насоса до колодязя і труб
- Шланг можна використовувати з боку всмоктування, також можна підключати його від насоса до труб, щоб компенсувати вібрації.
Початковий елемент для 1-дюймових всмоктуючих трубопроводів без різьблення
- Безпроблемне підключення насосу до мереж 1 "
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|1,5
|Розмір різьби
|G1
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,46
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,58
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|216 x 91 x 245
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми