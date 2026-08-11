Всмоктувальна гарнітура, 1,5 м, для трубопроводів 1 "(25 мм)

Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. З різьбою G1 (33,3 мм) по обидва боки.

Для легкого приєднання насоса безпосередньо до внутрішньобудинкових водопроводів прекрасно підходить всмоктувальна гарнітура PerfectConnect довжиною 1,5 м для трубопроводів 1 "(25 мм). У комплект входять 1,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4" з різьбленням G1 (33 , 3 мм) з обох сторін і з'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 ". Цей комплект дуже легко приєднується до насосів для саду, автоматів або станцій побутового водопостачання з боку всмоктування для постачання будинку водою господарського призначення. Гнучкість шланга значно зменшує шум стаціонарного трубопроводу. Крім того, технологія ущільнення PerfectConnect від Kärcher прискорює і спрощує монтаж приладдя для напірних насосів і гарантує особливо герметичне з'єднання, необхідне для безперебійної експлуатації насоса.

Особливості та переваги
Соденіненія від насоса до колодязя і труб
  • Шланг можна використовувати з боку всмоктування, також можна підключати його від насоса до труб, щоб компенсувати вібрації.
Початковий елемент для 1-дюймових всмоктуючих трубопроводів без різьблення
  • Безпроблемне підключення насосу до мереж 1 "
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 1,5
Розмір різьби G1
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,46
Вага (з упаковкою) (кг) 0,58
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 216 x 91 x 245

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми