Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м
Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.
Всмоктувальна гарнітура, що приєднується безпосередньо до насоса, включає 3,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4 ", що дозволяє відбирати воду з альтернативних джерел. Оснащена вхідним фільтром і зворотним клапаном, вона легко з'єднується з насосами для саду, автоматами або станціями побутового водопостачання з боку всмоктування. Вбудований зворотний клапан, що перешкоджає витіканню води з шланга, прискорює повторне включення насоса. Гарнітура може використовуватися і для подовження шланга зі спіральною опліткою. Вона підходить до насосів з різьбленням G1 (33,3 мм)
Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
- Просто і легко встановлюється на насос для подачі води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|3,5
|Розмір різьби
|G1
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,85
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,88
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 380 x 380
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми