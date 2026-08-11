Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м

Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.

Всмоктувальна гарнітура, що приєднується безпосередньо до насоса, включає 3,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4 ", що дозволяє відбирати воду з альтернативних джерел. Оснащена вхідним фільтром і зворотним клапаном, вона легко з'єднується з насосами для саду, автоматами або станціями побутового водопостачання з боку всмоктування. Вбудований зворотний клапан, що перешкоджає витіканню води з шланга, прискорює повторне включення насоса. Гарнітура може використовуватися і для подовження шланга зі спіральною опліткою. Вона підходить до насосів з різьбленням G1 (33,3 мм)

Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
  • Просто і легко встановлюється на насос для подачі води.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 3,5
Розмір різьби G1
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,85
Вага (з упаковкою) (кг) 0,88
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 80 x 380 x 380

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми