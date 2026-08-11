Всмоктувальна гарнітура, що приєднується безпосередньо до насоса, включає 3,5-метровий вакуумно-стійкий шланг діаметром 3/4 ", що дозволяє відбирати воду з альтернативних джерел. Оснащена вхідним фільтром і зворотним клапаном, вона легко з'єднується з насосами для саду, автоматами або станціями побутового водопостачання з боку всмоктування. Вбудований зворотний клапан, що перешкоджає витіканню води з шланга, прискорює повторне включення насоса. Гарнітура може використовуватися і для подовження шланга зі спіральною опліткою. Вона підходить до насосів з різьбленням G1 (33,3 мм)