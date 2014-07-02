Всмоктувальний шланг C-DN35

Всмоктуючий шланг з коліном C DN-35, в зборі, 2,5 м.

Стандартний всмоктуючий шланг C DN-35, в зборі 2,5 м, з коліном. Без PDFC модуля. Підходить для NT 27/1/Me Advance і NT 48/1.

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 2,5
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾ Засувка 1.0
Роз'єм з боку апарату²⁾ Байонетний роз'єм 1.0
Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,591
Вага (з упаковкою) (кг) 0,65
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 560 x 460 x 75

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