Всмоктувальний шланг C-DN35
Всмоктуючий шланг з коліном C DN-35, в зборі, 2,5 м.
Стандартний всмоктуючий шланг C DN-35, в зборі 2,5 м, з коліном. Без PDFC модуля. Підходить для NT 27/1/Me Advance і NT 48/1.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|2,5
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Роз'єм з боку аксесуарів¹⁾
|Засувка 1.0
|Роз'єм з боку апарату²⁾
|Байонетний роз'єм 1.0
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,591
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,65
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 460 x 75
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