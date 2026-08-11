Вузька всмоктуюча насадка для WV 6
Ідеально підходить для ґратчастих вікон і інших невеликих віконних поверхонь: вузька всмоктуюча насадка для WV 6 шириною 170 мм.
Вузька всмоктуюча насадка WV 6 шириною 170 мм добре підходить для очищення ґратчастих вікон і інших невеликих віконних поверхонь, які без додаткових зусиль не можуть бути очищені великими всмоктуючими насадками.
Особливості та переваги
Скребок Xtra!Flex®
- Силіконовий скребок Xtra!Flex® з інноваційною технологією робить прибирання ще більш універсальним — ідеально підходить для використання біля підлоги та країв.
- Довга силіконова стяжка виконує очистку за один прохід, роблячи тим самим акумуляторний віконний пилосос ще більш гнучким.
Вузька форма
Зручна заміна
- Всмоктуючі насадки легко замінити.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,155
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Області застосування
- Гратчасті вікна
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Конденсат
- Сонячні батареї / Балконні електростанції