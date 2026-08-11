Вузька всмоктуюча насадка для WV 6

Ідеально підходить для ґратчастих вікон і інших невеликих віконних поверхонь: вузька всмоктуюча насадка для WV 6 шириною 170 мм.

Вузька всмоктуюча насадка WV 6 шириною 170 мм добре підходить для очищення ґратчастих вікон і інших невеликих віконних поверхонь, які без додаткових зусиль не можуть бути очищені великими всмоктуючими насадками.

Особливості та переваги
Скребок Xtra!Flex®
  • Силіконовий скребок Xtra!Flex® з інноваційною технологією робить прибирання ще більш універсальним — ідеально підходить для використання біля підлоги та країв.
  • Довга силіконова стяжка виконує очистку за один прохід, роблячи тим самим акумуляторний віконний пилосос ще більш гнучким.
Вузька форма
Зручна заміна
  • Всмоктуючі насадки легко замінити.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір білий
Вага (кг) 0,12
Вага (з упаковкою) (кг) 0,155
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Області застосування
  • Гратчасті вікна
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Конденсат
  • Сонячні батареї / Балконні електростанції
Аксесуари