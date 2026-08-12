Вузька всмоктувальна насадка для WV 6

Ідеально для вікон з палітуркою шириною 170 мм: вузька всмоктувальна насадка для склоочисника WV 6 для вузьких віконних поверхонь.

Якщо великі насадки, що всмоктують, занадто великі для очищення вікон, на допомогу приходить вузька всмоктувальна насадка для WV 6. Завдяки ширині 170 мм насадка ефективно і надійно очищає вузькі вікна або інші віконні поверхні малого розміру.

Особливості та переваги
Довга силіконова стяжка
  • Довга силіконова стяжка робить віконний пилосос ще більш гнучким і дозволяє виконувати очистку вікна по всій довжині аж до підлоги за один прохід.
Вузька форма
  • Підходить для поверхонь малого розміру.
Зручна заміна
  • Всмоктуючі насадки легко замінити.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір жовтий
Вага (кг) 0,12
Вага (з упаковкою) (кг) 0,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Області застосування
  • Гратчасті вікна
  • Гладкі поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
Аксесуари