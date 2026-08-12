Вузька всмоктувальна насадка для WV 6
Ідеально для вікон з палітуркою шириною 170 мм: вузька всмоктувальна насадка для склоочисника WV 6 для вузьких віконних поверхонь.
Якщо великі насадки, що всмоктують, занадто великі для очищення вікон, на допомогу приходить вузька всмоктувальна насадка для WV 6. Завдяки ширині 170 мм насадка ефективно і надійно очищає вузькі вікна або інші віконні поверхні малого розміру.
Особливості та переваги
Довга силіконова стяжка
- Довга силіконова стяжка робить віконний пилосос ще більш гнучким і дозволяє виконувати очистку вікна по всій довжині аж до підлоги за один прохід.
Вузька форма
- Підходить для поверхонь малого розміру.
Зручна заміна
- Всмоктуючі насадки легко замінити.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,15
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Області застосування
- Гратчасті вікна
- Гладкі поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка