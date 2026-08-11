З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1
Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.
За допомогою з'єднувального адаптера насос з внутрішнім різьбленням можна швидко і безпечно підключити до водопроводу з внутрішнім різьбленням - як на стороні всмоктування, так і на стороні нагнітання. Ідеально підходить для різьбових з'єднань G1 (33,3 мм) - G1 (33,3 мм). На одній стороні адаптера є стандартне різьблення G1 з осьовим ущільненням; з іншого боку, є стандартне різьблення G1 з принципом радіального ущільнення. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів. Таким чином, аксесуари інших виробників, а також старі аксесуари Kärcher можна підключати до насосів Kärcher за принципом радіального ущільнення. Крім того, приналежності для радіального ущільнення з серії PerfectConnect від Kärcher можна підключити до всіх звичайних насосів з осьовим ущільненням.
Особливості та переваги
Connection adapter
- Швидке підключення водяних з'єднань із внутрішньою різьбою до насоса з внутрішньою різьбою.
Оптимізованэ з'єднання
- Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Установка без інструментів
- Для підключення не потрібні інструменти.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,024
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,044
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|36 x 72 x 36
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.