За допомогою з'єднувального адаптера насос з внутрішнім різьбленням можна швидко і безпечно підключити до водопроводу з внутрішнім різьбленням - як на стороні всмоктування, так і на стороні нагнітання. Ідеально підходить для різьбових з'єднань G1 (33,3 мм) - G1 (33,3 мм). На одній стороні адаптера є стандартне різьблення G1 з осьовим ущільненням; з іншого боку, є стандартне різьблення G1 з принципом радіального ущільнення. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів. Таким чином, аксесуари інших виробників, а також старі аксесуари Kärcher можна підключати до насосів Kärcher за принципом радіального ущільнення. Крім того, приналежності для радіального ущільнення з серії PerfectConnect від Kärcher можна підключити до всіх звичайних насосів з осьовим ущільненням.