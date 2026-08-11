З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1

Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.

За допомогою з'єднувального адаптера насос з внутрішнім різьбленням можна швидко і безпечно підключити до водопроводу з внутрішнім різьбленням - як на стороні всмоктування, так і на стороні нагнітання. Ідеально підходить для різьбових з'єднань G1 (33,3 мм) - G1 (33,3 мм). На одній стороні адаптера є стандартне різьблення G1 з осьовим ущільненням; з іншого боку, є стандартне різьблення G1 з принципом радіального ущільнення. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів. Таким чином, аксесуари інших виробників, а також старі аксесуари Kärcher можна підключати до насосів Kärcher за принципом радіального ущільнення. Крім того, приналежності для радіального ущільнення з серії PerfectConnect від Kärcher можна підключити до всіх звичайних насосів з осьовим ущільненням.

Особливості та переваги
Connection adapter
  • Швидке підключення водяних з'єднань із внутрішньою різьбою до насоса з внутрішньою різьбою.
Оптимізованэ з'єднання
  • Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Установка без інструментів
  • Для підключення не потрібні інструменти.
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір різьби G1
Колір чорний
Вага (кг) 0,024
Вага (з упаковкою) (кг) 0,044
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 36 x 72 x 36

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.