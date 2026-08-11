З`єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"

Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1"

Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1". Накидна гайка і хомут входять до комплекту поставки. З'єднувальні елементи Perfect Connect забезпечують герметичне з'єднання шлангів.

Особливості та переваги
З'єднувальнпа деталь
  • For vacuum-proof connection of the hoses to the pump.
Поворотне різьблення
  • For simple connection of the pump connector to the pump, particularly if the hose has already been fitted.
Для 3/4 "і 1" шлангів
  • For attaching the hose to the pump connector.
Includes hose clamp
  • For attaching the hose to the pump connector.
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір різьби G1
Колір чорний
Вага (кг) 0,045
Вага (з упаковкою) (кг) 0,067
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 45 x 80 x 45

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.