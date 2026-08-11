З`єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"
Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1"
Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. З хомутом. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1". Накидна гайка і хомут входять до комплекту поставки. З'єднувальні елементи Perfect Connect забезпечують герметичне з'єднання шлангів.
Особливості та переваги
З'єднувальнпа деталь
- For vacuum-proof connection of the hoses to the pump.
Поворотне різьблення
- For simple connection of the pump connector to the pump, particularly if the hose has already been fitted.
Для 3/4 "і 1" шлангів
- For attaching the hose to the pump connector.
Includes hose clamp
- For attaching the hose to the pump connector.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,045
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,067
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|45 x 80 x 45
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.