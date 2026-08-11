Трубопроводи з трубою діаметром 1 1/4 дюйма можуть бути приєднані (герметична з'єднання) до всмоктувальної сторони насоса за допомогою з'єднувального елемента. Це означає, що, наприклад, вода може бути злита з альтернативних джерел води, таких як цистерни або колодязі, і використовується для пральної машини, для змивання туалету або для поливу саду.Завдяки внутрішньому різьбленню G1 можна використовувати всмоктувальні шланги зі з'єднувальним різьбленням G1.Легкий в установці радіальний . Технологія ущільнення PerfectConnect забезпечує дуже надійну герметизацію, що гарантує безперебійну роботу.