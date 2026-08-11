З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 1/4" (32 мм)
Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до трубопроводів з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з трубами діаметром 1 1/4 ".
Трубопроводи з трубою діаметром 1 1/4 дюйма можуть бути приєднані (герметична з'єднання) до всмоктувальної сторони насоса за допомогою з'єднувального елемента. Це означає, що, наприклад, вода може бути злита з альтернативних джерел води, таких як цистерни або колодязі, і використовується для пральної машини, для змивання туалету або для поливу саду.Завдяки внутрішньому різьбленню G1 можна використовувати всмоктувальні шланги зі з'єднувальним різьбленням G1.Легкий в установці радіальний . Технологія ущільнення PerfectConnect забезпечує дуже надійну герметизацію, що гарантує безперебійну роботу.
Особливості та переваги
З'єднувальнпа деталь безпосередньо для всмоктуючих трубопроводів (1 1/4 ")
- Безпроблемне підключення насосу до мереж (1 1/4 ")
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,086
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,102
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|63 x 80 x 63
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми