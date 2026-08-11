З`єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 "(25 мм)

Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1 ".

З'єднувальний елемент може використовуватися для підключення насосів (вакуумонепроникне з'єднання) на стороні всмоктування до 1-дюймових поліетиленових труб без різьби - ідеально підходить для використання води з альтернативних джерел води, таких як цистерни або колодязі, для пральної машини, змивки туалету або поливу саду. Зовнішню різьбу G1 можна використовувати для підключення наявних у продажу всмоктуючих комплектів з різьбленням G1. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.

Особливості та переваги
Початковий елемент для 1-дюймових всмоктуючих трубопроводів без різьблення
  • Безпроблемне підключення насосу до мереж 1 "
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір різьби G1
Колір чорний
Вага (кг) 0,058
Вага (з упаковкою) (кг) 0,074
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 54 x 72 x 54

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми