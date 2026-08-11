З'єднувальний елемент може використовуватися для підключення насосів (вакуумонепроникне з'єднання) на стороні всмоктування до 1-дюймових поліетиленових труб без різьби - ідеально підходить для використання води з альтернативних джерел води, таких як цистерни або колодязі, для пральної машини, змивки туалету або поливу саду. Зовнішню різьбу G1 можна використовувати для підключення наявних у продажу всмоктуючих комплектів з різьбленням G1. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.