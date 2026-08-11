З`єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 "(25 мм)
Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насосу до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1 ".
З'єднувальний елемент може використовуватися для підключення насосів (вакуумонепроникне з'єднання) на стороні всмоктування до 1-дюймових поліетиленових труб без різьби - ідеально підходить для використання води з альтернативних джерел води, таких як цистерни або колодязі, для пральної машини, змивки туалету або поливу саду. Зовнішню різьбу G1 можна використовувати для підключення наявних у продажу всмоктуючих комплектів з різьбленням G1. З'єднання PerfectConnect зручні у використанні. Для забезпечення безперебійної роботи насосів.
Особливості та переваги
Початковий елемент для 1-дюймових всмоктуючих трубопроводів без різьблення
- Безпроблемне підключення насосу до мереж 1 "
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,058
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,074
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|54 x 72 x 54
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми