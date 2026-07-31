Захисна деталь TR лише для заміни

Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,082
Сумісна техніка