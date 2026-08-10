Захисний бризговик для мінімийок високого тиску

Прозорий бризговик, який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).

Ідеально підходить для чищення кутових і крайових ділянок: бризговики для захисту від бризок спеціально розроблений для апаратів високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7. Ефективно захищає користувача і навколишні предмети від бризок води при роботі з мінімийкою. Прозора конструкція бризковика забезпечує чітку видимість оброблюваної поверхні. Бризговик сумісний з усіма новими струменевими трубками Vario Power і Multi Jets, а також з новими фрезами для бруду. (Не підходить до струменевих трубок Multi Power МР 145 і МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Особливості та переваги
Захист від бризок
  • Надійно захищає користувача і оточуючі предмети від бризок води.
Прозорий матеріал
  • Поліпшене керування при прибиранні.
Дві скоби
  • Гарантує просте з'єднання бризковика і пістолета-розпилювача.
Можна скласти в чотири етапи
  • Можна легко зберігати в коробці з приладдям.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,081
Вага (з упаковкою) (кг) 0,093
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 136 x 100 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Тенти / туристичне спорядження
  • Взуття / похідні черевики
  • Дитячі іграшки
  • Москітні сітки