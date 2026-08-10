Захисний бризговик для мінімийок високого тиску
Прозорий бризговик, який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).
Ідеально підходить для чищення кутових і крайових ділянок: бризговики для захисту від бризок спеціально розроблений для апаратів високого тиску Kärcher класу K 2 - K 7. Ефективно захищає користувача і навколишні предмети від бризок води при роботі з мінімийкою. Прозора конструкція бризковика забезпечує чітку видимість оброблюваної поверхні. Бризговик сумісний з усіма новими струменевими трубками Vario Power і Multi Jets, а також з новими фрезами для бруду. (Не підходить до струменевих трубок Multi Power МР 145 і МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Особливості та переваги
Захист від бризок
- Надійно захищає користувача і оточуючі предмети від бризок води.
Прозорий матеріал
- Поліпшене керування при прибиранні.
Дві скоби
- Гарантує просте з'єднання бризковика і пістолета-розпилювача.
Можна скласти в чотири етапи
- Можна легко зберігати в коробці з приладдям.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,081
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,093
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 100 x 100
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Тенти / туристичне спорядження
- Взуття / похідні черевики
- Дитячі іграшки
- Москітні сітки