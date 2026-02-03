Запасні сопла
Сопла для заміни в насадках T-Racer (крім T-Racer 350), комплектах для промивання водостоків PC20 і для насадки для мийки днища автомобіля для апаратів високого тиску класів К2 - К 5.
Високоякісні сопла для заміни підходять для насадок T-Racer серії Т 400, 450, 550. Також підходять для PC20 і до насадки для мийки днища автомобіля. В комплекті 3 пари сопел високого тиску для різних класів. А також скоби для їх фіксації.
Особливості та переваги
Запасне сопло
- Легка і проста заміна сопел
- Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
- Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
- Потужне і ефективне очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,018
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,028
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18