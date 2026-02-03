Запасні сопла

Сопла для заміни в насадках T-Racer (крім T-Racer 350), комплектах для промивання водостоків PC20 і для насадки для мийки днища автомобіля для апаратів високого тиску класів К2 - К 5.

Високоякісні сопла для заміни підходять для насадок T-Racer серії Т 400, 450, 550. Також підходять для PC20 і до насадки для мийки днища автомобіля. В комплекті 3 пари сопел високого тиску для різних класів. А також скоби для їх фіксації.

Особливості та переваги
Запасне сопло
  • Легка і проста заміна сопел
  • Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
  • Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Потужне і ефективне очищення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,018
Вага (з упаковкою) (кг) 0,028
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18
