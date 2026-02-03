Високоякісні сопла для заміни підходять для насадок T-Racer серії Т 400, 450, 550. Також підходять для PC20 і до насадки для мийки днища автомобіля. В комплекті 3 пари сопел високого тиску для різних класів. А також скоби для їх фіксації.