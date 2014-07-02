Запасні сопла для T-Racer
Для легкої заміни сопел в насадках Т-Racer. Жовті сопла для апаратів класу К6 та К7 (T 300, T 400).
Особливості та переваги
Запасне сопло
- Легка і проста заміна сопел
- Дуже міцний і високоякісний.
Високий тиск - плоский струмінь
- Рівномірне очищення та видалення стійких забруднень
- Ідеально підходить для очищення великих поверхонь
Легке очищення завдяки високому тиску
- Потужне і ефективне очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,024
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 125 x 30