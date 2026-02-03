Запасні сопла T 300 / T 350

Запасні сопла високої якості підходять для насадок T-Racer T 300 / T 350 для мийок високого тиску серій K 2 - K 7

Високоякісні запасні сопла для легкої заміни сопел в пристроях для очищення поверхонь T-Racer T 300 / T 350, придатних до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7. У комплект входять три пари сопел для апаратів різних класів продуктивності, а також дві кріпильні скоби .

Особливості та переваги
Запасне сопло
  • Легка і проста заміна сопел
  • Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
  • Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Потужне і ефективне очищення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,016
Вага (з упаковкою) (кг) 0,034
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18
