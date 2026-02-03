Запасні сопла T 300 / T 350
Запасні сопла високої якості підходять для насадок T-Racer T 300 / T 350 для мийок високого тиску серій K 2 - K 7
Високоякісні запасні сопла для легкої заміни сопел в пристроях для очищення поверхонь T-Racer T 300 / T 350, придатних до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7. У комплект входять три пари сопел для апаратів різних класів продуктивності, а також дві кріпильні скоби .
Особливості та переваги
Запасне сопло
- Легка і проста заміна сопел
- Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
- Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
- Потужне і ефективне очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,016
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,034
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18