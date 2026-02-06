Запасний акумулятор для VC 6/7 Cordless

Для ретельного і тривалого прибирання: цей запасний акумулятор, що підходить до будь-яких моделей бездротових пилососів серій VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax і VC 7 Signature Line, подовжує час їхньої безперервної роботи на 50 хвилин.

Потужний запасний літій-іонний акумулятор для моделей пилососів VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax і VC 7 Signature Line забезпечує додатковий час роботи до 50 хвилин без підзарядки. Коли основний акумулятор розряджається, його легко та швидко можна замінити на заряджений запасний, просто натиснувши дві кнопки для розблокування. Актуальний рівень заряду відображається на 3-ступінчастому світлодіодному індикаторі. Запасний акумулятор можна заряджати окремо від пилососа, що мінімізує перерви в роботі.

Особливості та переваги
3-ступінчастий світлодіодний індикатор наочно відображає поточний стан заряду акумулятора.
Можливість заряду акумуляторів окремо від апарата.
Потужний літій-іонний акумуляторний елемент
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,495
Вага (з упаковкою) (кг) 0,62
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 149 x 83 x 49
