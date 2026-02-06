Потужний запасний літій-іонний акумулятор для моделей пилососів VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax і VC 7 Signature Line забезпечує додатковий час роботи до 50 хвилин без підзарядки. Коли основний акумулятор розряджається, його легко та швидко можна замінити на заряджений запасний, просто натиснувши дві кнопки для розблокування. Актуальний рівень заряду відображається на 3-ступінчастому світлодіодному індикаторі. Запасний акумулятор можна заряджати окремо від пилососа, що мінімізує перерви в роботі.