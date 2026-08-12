Зарослі бур'янами садові доріжки та майданчики з бруківки псують вигляд і створюють враження занедбаності, тому важливо знайти спосіб швидко та легко позбутися небажаної рослинності. Ідеальним рішенням стануть видалячі бур'янів Kärcher WRE 4 Battery і WRE 18-55. Вони забезпечують ефективність завдяки потужному електродвигуну, високій частоті обертання щіткової голівки та інноваційному нейлоновому щітковому ременю, який дбайливо очищує поверхню, не пошкоджуючи її. Знос щіткового ременя не стане проблемою, адже його можна замінити швидко і без використання інструментів. Після цього ви одразу зможете продовжити боротьбу з сухим мохом і бур'янами, працюючи у зручній вертикальній позі та досягаючи бездоганного результату.