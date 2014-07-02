Запасний пістолет "Best"
Високоякісний пістолет з накладками з м'якої гуми для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7.
Високоякісний пістолет з накладками з м'якої гуми, що забезпечують комфортну роботу. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect.
Особливості та переваги
Запасний пістолет для апаратів високого тиску Керхер серій K2-K7 випущених після 2008 року, з системою Quick Connect
- Легка заміна пістолета
Система швидкого підключення Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
- Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Гумова накладка
- Зручне керування
Використання миючого засобу при струмені низького тиску
- Легко наносити миючий засіб
- Потужне і ефективне очищення
Запобіжник
- Пістолет із запобіжником
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,391
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,459
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 193 x 40
Відео