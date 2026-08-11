Зарядна станція і змінний акумулятор для WV 5

Набір складається з зарядної станції і акумуляторної батареї, яка підходить до акумуляторного віконного пилососа WV 5

Набір складається з зарядної станції, запасного акумулятора для віконного пилососа WV 5. Запасний акумулятор і сам склоочисник можуть заряджатися на даній станції.

Особливості та переваги
Запасний акумулятор для безперевної роботи апарату
Зручний зарядний пристрій
Зручне зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Колір чорний
Вага (кг) 0,275
Вага (з упаковкою) (кг) 0,365
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50