Зарядна станція і змінний акумулятор для WV 5
Набір складається з зарядної станції і акумуляторної батареї, яка підходить до акумуляторного віконного пилососа WV 5
Набір складається з зарядної станції, запасного акумулятора для віконного пилососа WV 5. Запасний акумулятор і сам склоочисник можуть заряджатися на даній станції.
Особливості та переваги
Запасний акумулятор для безперевної роботи апарату
Зручний зарядний пристрій
Зручне зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,275
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,365
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50