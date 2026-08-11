Зарядна станція WV 5

Зарядна станція для акумуляторів віконного пилососа V 5

Сучасна зарядна станція для віконного пилососа WV 5 може використовуватися як для зарядки акумулятора окремо, так і для підзарядки самого віконного пилососа.

Особливості та переваги
Привабливий дизайн
  • Завдяки сучасному дизайну зарядна станція вписується в інтер'єр
Зручний зарядний пристрій
  • Якщо на станції знаходяться і сам апарат, і акумулятор, то спочатку заряджається апарат, а потім змінний акумулятор, без додаткових перемикань.
Відсік для зберігання кабелю
  • Шнур живлення зберігається всередині зарядної станції в спеціальному відсіку
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,205
Вага (з упаковкою) (кг) 0,495
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50