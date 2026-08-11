Зарядна станція WV 5
Зарядна станція для акумуляторів віконного пилососа V 5
Сучасна зарядна станція для віконного пилососа WV 5 може використовуватися як для зарядки акумулятора окремо, так і для підзарядки самого віконного пилососа.
Особливості та переваги
Привабливий дизайн
- Завдяки сучасному дизайну зарядна станція вписується в інтер'єр
Зручний зарядний пристрій
- Якщо на станції знаходяться і сам апарат, і акумулятор, то спочатку заряджається апарат, а потім змінний акумулятор, без додаткових перемикань.
Відсік для зберігання кабелю
- Шнур живлення зберігається всередині зарядної станції в спеціальному відсіку
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,205
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,495
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50