Інноваційна насадка для обертової мийної щітки являє собою накладку з м'якого мікроволокна, що закріплюється на щітковому диску за допомогою липучки. Її можна прати окремо в пральній машині при температурі не більше 60 ° C. Змінна насадка Car & Bike для обертової мийної щітки WB 120 прекрасно підходить для дбайливого миття автомобілів і мотоциклів. Вона сумісна і з попередньою моделлю щітки WB 100.