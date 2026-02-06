Змінна насадка Car & Bike для WB 120 і WB 100

Чудове рішення для миття автомобілів і мотоциклів: змінна насадка Car & Bike для обертової мийної щітки з накладкою з мікроволокна.

Інноваційна насадка для обертової мийної щітки являє собою накладку з м'якого мікроволокна, що закріплюється на щітковому диску за допомогою липучки. Її можна прати окремо в пральній машині при температурі не більше 60 ° C. Змінна насадка Car & Bike для обертової мийної щітки WB 120 прекрасно підходить для дбайливого миття автомобілів і мотоциклів. Вона сумісна і з попередньою моделлю щітки WB 100.

Особливості та переваги
Інноваційне кріплення з мікроволокна із застібкою-липучкою
  • Перша замінна насадка для обертової мийної щітки апарату високого тиску з текстильної накладкою, що допускає прання.
Особливо дбайливе прибирання
  • Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
З'ємний та миється
  • Машинне прання до 60 ° C.
Додаткові аксесуари
  • Розширення функціональних можливостей обертової мийної щітки.
Сумісність
  • Сумісність з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю насадки WB 100.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 75% поліестер, 25% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,099
Вага (з упаковкою) (кг) 0,162
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 153 x 153 x 39

Відео

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
