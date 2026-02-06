Змінна насадка Car & Bike для WB 120 і WB 100
Чудове рішення для миття автомобілів і мотоциклів: змінна насадка Car & Bike для обертової мийної щітки з накладкою з мікроволокна.
Інноваційна насадка для обертової мийної щітки являє собою накладку з м'якого мікроволокна, що закріплюється на щітковому диску за допомогою липучки. Її можна прати окремо в пральній машині при температурі не більше 60 ° C. Змінна насадка Car & Bike для обертової мийної щітки WB 120 прекрасно підходить для дбайливого миття автомобілів і мотоциклів. Вона сумісна і з попередньою моделлю щітки WB 100.
Особливості та переваги
Інноваційне кріплення з мікроволокна із застібкою-липучкою
- Перша замінна насадка для обертової мийної щітки апарату високого тиску з текстильної накладкою, що допускає прання.
Особливо дбайливе прибирання
- Ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як лакофарбове покриття.
З'ємний та миється
- Машинне прання до 60 ° C.
Додаткові аксесуари
- Розширення функціональних можливостей обертової мийної щітки.
Сумісність
- Сумісність з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю насадки WB 100.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|75% поліестер, 25% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,099
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,162
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|153 x 153 x 39
Відео
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів