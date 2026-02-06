Змінна насадка Home & Garden для WB 120 і WB 100

Для ретельного очищення нечутливих поверхонь на присадибній ділянці: змінна насадка Home & Garden для обертової мийної щітки.

Змінна насадка Home & Garden для обертової мийної щітки, чорна щетина якої жорсткіше прозорої щетини насадки Universal, полегшує видалення стійких забруднень. Ця насадка прекрасно підходить для очищення кам'яних, металевих або полімерних поверхонь, нечутливих до механічних впливів. Вона сумісна з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю щітки WB 100.

Особливості та переваги
Чорна жорстка щетина
  • Легке усунення стійких забруднень.
Для очищення поверхонь навколо будинку
  • Ідеальне рішення для очищення нечутливих поверхонь (кам'яних, металевих, полімерних і т. д.).
Додаткові аксесуари
  • Розширення функціональних можливостей обертової мийної щітки.
Сумісність
  • Сумісність з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю насадки WB 100.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,145
Вага (з упаковкою) (кг) 0,208
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 153 x 153 x 58

Області застосування
  • Гаражні ворота
  • Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
  • Жалюзі/ролети
