Змінна насадка Home & Garden для обертової мийної щітки, чорна щетина якої жорсткіше прозорої щетини насадки Universal, полегшує видалення стійких забруднень. Ця насадка прекрасно підходить для очищення кам'яних, металевих або полімерних поверхонь, нечутливих до механічних впливів. Вона сумісна з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю щітки WB 100.