Змінна насадка Home & Garden для WB 130
Для ретельного очищення нечутливих поверхонь на присадибній ділянці: змінна насадка Home & Garden для мийної щітки WB 130, що обертається.
Для швидкого видалення навіть найстійкіших забруднень:. чорна щетина змінної насадки Home & Garden для обертової миючох щітки WB 130 міцніше, ніж прозора щетина насадки Universal, і відмінно підходить для очищення нечутливих поверхні (кам'яних, металевих, полімерних і т. д.).
Особливості та переваги
Чорна жорстка щетина
- Легке усунення стійких забруднень.
Для очищення поверхонь навколо будинку
- Ідеальне рішення для очищення нечутливих поверхонь (кам'яних, металевих, полімерних тощо).
Додаткові аксесуари
- Розширення функціональних можливостей обертової миючої щітки WB 130
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,074
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,104
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 113 x 46
Області застосування
- Гаражні ворота
- Очищення навісів (наприклад, для автомобілів)
- Жалюзі/ролети