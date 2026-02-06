Змінна насадка Universal для WB 120 і WB 100

Змінна насадка Universal для обертової мийної щітки прекрасно підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. д.).

Універсальна прозора щетина щіткової насадки придатна для вирішення найрізноманітніших завдань очищення. Змінна насадка Universal для обертової мийної щітки WB 120 прекрасно підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. Д.). Вона сумісна і з попередньою моделлю щітки WB 100.

Особливості та переваги
М'яка прозора щетина
  • Делікатне очищення поверхонь
Може використовувати де завгодно
  • Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних або полімерних).
Додаткові аксесуари
  • Розширення функціональних можливостей обертової мийної щітки.
Сумісність
  • Сумісність з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю насадки WB 100.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,135
Вага (з упаковкою) (кг) 0,198
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 153 x 153 x 48

Відео

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Гаражні ворота
  • Жалюзі/ролети
  • Захисні сітки
  • Підвіконня
  • Балконні покриття
  • Меблі для саду/тераси/балкона
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.