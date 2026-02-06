Змінна насадка Universal для WB 120 і WB 100
Змінна насадка Universal для обертової мийної щітки прекрасно підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. д.).
Універсальна прозора щетина щіткової насадки придатна для вирішення найрізноманітніших завдань очищення. Змінна насадка Universal для обертової мийної щітки WB 120 прекрасно підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. Д.). Вона сумісна і з попередньою моделлю щітки WB 100.
Особливості та переваги
М'яка прозора щетина
- Делікатне очищення поверхонь
Може використовувати де завгодно
- Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних або полімерних).
Додаткові аксесуари
- Розширення функціональних можливостей обертової мийної щітки.
Сумісність
- Сумісність з обертовою мийною щіткою WB 120 і попередньою моделлю насадки WB 100.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,135
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,198
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|153 x 153 x 48
Відео
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Гаражні ворота
- Жалюзі/ролети
- Захисні сітки
- Підвіконня
- Балконні покриття
- Меблі для саду/тераси/балкона