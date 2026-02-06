Змінна насадка Universal для WB 130
Ідеальне рішення для очищення будь-яких гладких лакованих, скляних або полімерних поверхонь: змінна насадка Universal для обертової миючої щітки WB 130.
Універсальна прозора щетина щіткової насадки підходить для вирішення найрізноманітніших завдань з очищення. Змінна насадка Universal для обертової миючої щітки WB 130 чудово підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. д.).
Особливості та переваги
М'яка прозора щетина
- Делікатне очищення поверхонь
Може використовувати де завгодно
- Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних або полімерних).
Додаткові аксесуари
- Розширення функціональних можливостей обертової миючої щітки WB 130
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,075
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,105
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 113 x 46
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Зимові сади
- Гаражні ворота
- Жалюзі/ролети
- Захисні сітки
- Балконні покриття
- Підвіконня