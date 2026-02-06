Змінна насадка Universal для WB 130

Ідеальне рішення для очищення будь-яких гладких лакованих, скляних або полімерних поверхонь: змінна насадка Universal для обертової миючої щітки WB 130.

Універсальна прозора щетина щіткової насадки підходить для вирішення найрізноманітніших завдань з очищення. Змінна насадка Universal для обертової миючої щітки WB 130 чудово підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних, полімерних і т. д.).

Особливості та переваги
М'яка прозора щетина
  • Делікатне очищення поверхонь
Може використовувати де завгодно
  • Для очищення будь-яких гладких поверхонь (лакованих, скляних або полімерних).
Додаткові аксесуари
  • Розширення функціональних можливостей обертової миючої щітки WB 130
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,075
Вага (з упаковкою) (кг) 0,105
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 113 x 113 x 46
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Зимові сади
  • Гаражні ворота
  • Жалюзі/ролети
  • Захисні сітки
  • Балконні покриття
  • Підвіконня
