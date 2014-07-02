Змінні стяжки для віконного пилососа

Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пилососа.

Щоб відновити ефективну роботу акумуляторного склоочисника (або віконного пилососа), що гарантує ретельний збір вологи з будь-яких гладких поверхонь, достатньо лише замінити стяжки, що зносилися, новими (довжиною 280 мм).

Особливості та переваги
Силіконові стяжки
  • Прибирання без крапель і брудних розводів
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір чорний
Вага (кг) 0,035
Вага (з упаковкою) (кг) 0,056
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 280 x 5 x 45
Області застосування
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Конденсат
  • Сонячні батареї / Балконні електростанції