Змінні стяжки для віконного пилососа
Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пилососа.
Щоб відновити ефективну роботу акумуляторного склоочисника (або віконного пилососа), що гарантує ретельний збір вологи з будь-яких гладких поверхонь, достатньо лише замінити стяжки, що зносилися, новими (довжиною 280 мм).
Особливості та переваги
Силіконові стяжки
- Прибирання без крапель і брудних розводів
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,035
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,056
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 5 x 45
Сумісна техніка
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Конденсат
- Сонячні батареї / Балконні електростанції