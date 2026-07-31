Змінні стяжки для WV 6 (170мм)

Для заміни стяжок (170 мм) на акумуляторному віконному пилососі WV 6. Для бездоганного результату очищення.

Стяжки (170 мм) для акумуляторного віконного пилососа WV 6 легко і зручно змінюються на нові і завжди гарантують бездоганну чистоту на будь-яких гладких поверхнях - без потьоків і крапель води.

Особливості та переваги
Скребок Xtra!Flex®
  • Силіконовий скребок Xtra!Flex® з інноваційною технологією робить прибирання ще більш універсальним — ідеально підходить для використання біля підлоги та країв.
  • Довга силіконова стяжка виконує очистку за один прохід, роблячи тим самим акумуляторний віконний пилосос ще більш гнучким.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір жовтий
Вага (кг) 0,03
Вага (з упаковкою) (кг) 0,051
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 170 x 30 x 24
Області застосування
  • Гратчасті вікна
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Конденсат
  • Сонячні батареї / Балконні електростанції