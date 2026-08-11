Змінні стяжки для WV 6 (280 мм)
Для бездоганного результату очищення: змінні стяжки (280 мм) для акумуляторного віконного пилососа WV 6.
Просто замініть стяжки (280 мм), і акумуляторний віконний пилосос WV 6 знову гарантує бездоганний результат на будь-яких гладких поверхнях - без крапель і потьоків води.
Особливості та переваги
Скребок Xtra!Flex®
- Силіконовий скребок Xtra!Flex® з інноваційною технологією робить прибирання ще більш універсальним — ідеально підходить для використання біля підлоги та країв.
- Довга силіконова стяжка виконує очистку за один прохід, роблячи тим самим акумуляторний віконний пилосос ще більш гнучким.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,07
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 30 x 24
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Конденсат
- Сонячні батареї / Балконні електростанції