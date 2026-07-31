Змінний акумулятор для WV 5
Прибирання без зупинок завдяки змінному акумулятору до віконного пилососа WV 5
З додатковою батареєю до віконного пилососа WV 5 можна користуватися ним без перерв на підзарядку. Просто Просто від'єднайте акумулятор і замініть його на заряджений.
Особливості та переваги
Для прибирання без перерв
Прибирання без зупинок
Швидка зміна акумулятора всього однік кліком
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,07
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,099
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|57 x 81 x 28