Змінний акумулятор для WV 5

Прибирання без зупинок завдяки змінному акумулятору до віконного пилососа WV 5

З додатковою батареєю до віконного пилососа WV 5 можна користуватися ним без перерв на підзарядку. Просто Просто від'єднайте акумулятор і замініть його на заряджений.

Особливості та переваги
Для прибирання без перерв
Прибирання без зупинок
Швидка зміна акумулятора всього однік кліком
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Колір сірий
Вага (кг) 0,07
Вага (з упаковкою) (кг) 0,099
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 57 x 81 x 28