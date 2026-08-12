Змінний фільтр Hy-Protect
Ультрафільтр Hy-Protect виконує функцію третього ступеня в 4-ступеневій концепції фільтрації, реалізованій у системі фільтрації води WPC 120 UF.
Ультрафільтр Hy-Protect надійно затримує частинки розмірами > 0,1 мкм, включно з бактеріями, вірусами та мікроскопічними полімерними частинками. Він виконує функцію третього ступеня в концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води Kärcher WPC 120 UF.
Специфікації
Технічні характеристики
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,42
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,513
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Області застосування
- Вода питна