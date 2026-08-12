Змінний фільтр Hy-Protect

Ультрафільтр Hy-Protect виконує функцію третього ступеня в 4-ступеневій концепції фільтрації, реалізованій у системі фільтрації води WPC 120 UF.

Ультрафільтр Hy-Protect надійно затримує частинки розмірами > 0,1 мкм, включно з бактеріями, вірусами та мікроскопічними полімерними частинками. Він виконує функцію третього ступеня в концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води Kärcher WPC 120 UF.

Специфікації

Технічні характеристики

Маса (без приладдя) (кг) 0,42
Вага (з упаковкою) (кг) 0,513
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вода питна