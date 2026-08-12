Змінний фільтр Pre-Pure-Filter
Фільтр Pre-Pure виконує функції першої та другої сходинок у 4-ступеневій концепції фільтрації, реалізованій у системі фільтрації води WPC 120 UF.
Фільтр Pre-Pure, що представляє собою комбінацію поліпропіленового і вугільного фільтрів, надійно видаляє з води частинки відносно великих розмірів (> 5 мкм), важкі метали і хлор. Цей фільтр виконує функції першої та другої сходинок у концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води Kärcher WPC 120 UF.
Специфікації
Технічні характеристики
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,46
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,548
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Області застосування
- Вода питна