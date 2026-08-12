Змінний фільтр Pre-Pure-Filter

Фільтр Pre-Pure виконує функції першої та другої сходинок у 4-ступеневій концепції фільтрації, реалізованій у системі фільтрації води WPC 120 UF.

Фільтр Pre-Pure, що представляє собою комбінацію поліпропіленового і вугільного фільтрів, надійно видаляє з води частинки відносно великих розмірів (> 5 мкм), важкі метали і хлор. Цей фільтр виконує функції першої та другої сходинок у концепції 4-ступінчастої фільтрації, реалізованої в системі фільтрації води Kärcher WPC 120 UF.

Специфікації

Технічні характеристики

Маса (без приладдя) (кг) 0,46
Вага (з упаковкою) (кг) 0,548
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вода питна