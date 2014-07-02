Змінний комплект для прасувальної дошки

Бавовняне покриття для прасувальної дошки AB 1000. Ідеально для отримання чудових результатів прасування.

Спеціальна комбінація бавовни і пінопласту, має високу повітропроникність, гарантує покращене зволоження білизни парою. Підходить для прасувальної дошки AB 1000.

Особливості та переваги
Високоякісні матеріали
  • Розгладження складок
  • Оптимальна пара і повітропроникність
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,14
Вага (з упаковкою) (кг) 2,9
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1200 x 380 x 5