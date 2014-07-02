Змінний комплект для прасувальної дошки
Бавовняне покриття для прасувальної дошки AB 1000. Ідеально для отримання чудових результатів прасування.
Спеціальна комбінація бавовни і пінопласту, має високу повітропроникність, гарантує покращене зволоження білизни парою. Підходить для прасувальної дошки AB 1000.
Особливості та переваги
Високоякісні матеріали
- Розгладження складок
- Оптимальна пара і повітропроникність
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,9
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1200 x 380 x 5