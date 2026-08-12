Змінний швидкозарядний пристрій для WV 6
Щоб швидко продовжити очищення вікон: змінний швидкозарядний пристрій для акумуляторного віконного пилососа WV 6.
За допомогою змінного швидкозарядного пристрою акумуляторні пилососи для вікон Kärcher WV 6 і WV 7 можна заряджати в найкоротші терміни.
Особливості та переваги
Підходить для WV 6 і WV 7
- Швидкозарядний пристрій є запасною частиною для WV 6.
Швидка зарядка акумулятора
- Апарат знову готовий до роботи за короткий час.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,103
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 122 x 114