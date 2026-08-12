Змінний швидкозарядний пристрій для WV 6

Щоб швидко продовжити очищення вікон: змінний швидкозарядний пристрій для акумуляторного віконного пилососа WV 6.

За допомогою змінного швидкозарядного пристрою акумуляторні пилососи для вікон Kärcher WV 6 і WV 7 можна заряджати в найкоротші терміни.

Особливості та переваги
Підходить для WV 6 і WV 7
  • Швидкозарядний пристрій є запасною частиною для WV 6.
Швидка зарядка акумулятора
  • Апарат знову готовий до роботи за короткий час.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,05
Вага (з упаковкою) (кг) 0,103
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 29 x 122 x 114