HOME LINE
Побутова прибиральна техніка Kärcher: новий рівень чистоти у Вашому домі. Ексклюзивна програма Kärcher для прибирання в приміщеннях включає повний асортимент техніки, що дозволяє навести бездоганну чистоту у всьому будинку: пароочисники, віконні пилососи, електровіник, пилососи, миючий пилосос і підлогомиючу машину. Випробуйте їх у справі - результати вразять Вас!
Життя в затишному будинку
Будь-який день може виявитися насиченим подіями. І це не залежить від складу сім'ї - адже всі ми хочемо насолоджуватися життям, спілкуватися, проводити більше часу з родичами і друзями. Але водночас ми висуваємо високі вимоги до чистоти та гігієни в будинку, підтримання яких неможливе без прибиральної техніки, здатної швидко і ефективно виконувати всі необхідні роботи.
Компанія Kärcher володіє більш ніж 75-річним досвідом в області проектування прибиральної техніки і вирішення найрізноманітніших завдань чистки. Жовті апарати з нашою маркою вже давно стали незамінними помічниками для мільйонів сімей у всьому світі - а тепер ми пропонуємо Вам нову серію ексклюзивних виробів, які в найкоротший час наводять бездоганну чистоту у всьому будинку і відрізняються високою якістю, виразним дизайном і максимальною зручністю в обігу.
Ексклюзивний асортимент побутової прибиральної техніки
Серія Home Line була вперше представлена громадськості у вересні 2010 р на міжнародній виставці IFA в Берліні. Широкий асортимент високопродуктивної техніки, реалізованої спеціалізованими магазинами і торговими мережами, включає апарати для вирішення найрізноманітніших завдань: парової чистки, вологого і сухого прибирання підлоги та інших поверхонь. У ньому є і акумуляторний віконний пилосос - унікальне рішення від Kärcher для мийки вікон.
Пароочисники
Надійна техніка для ретельної і екологічної прибирання: універсальні пароочисники Kärcher дозволяють швидко вирішувати практично будь-які завдання чищення.
Акумуляторні віконні пилососи
Акумуляторний віконний пилосос Kärcher - немає аналогів рішення для швидкого миття вікон з чудовим результатом.
Акумуляторний електровіник
Електровіник Kärcher із замінними щітками забезпечує швидке і легке проміжне очищення як твердих, так і килимових покриттів для підлоги.
Пилосос з аквафільтром
Всім, хто дбає про чистоту і свіже повітря в будинку, Kärcher пропонує свій пилосос з аквафільтром.
Пилосос
Пилосос Kärcher продуманий в усіх відношеннях: безліч практичних деталей гарантує дуже швидке і легке виконання будь-яких робіт.
Миючий пилосос
Миючий пилосос Kärcher - ідеальний апарат для чищення килимів на всю довжину ворсу, серійно комплектований також адаптером для ефективного очищення твердих підлогових покриттів.
Парова прасувальна система
Комбінація пароочисника з прасувальною дошкою дозволяє досягати чудових результатів прасування з економією 50% часу.