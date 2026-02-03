Таймер подачі води WT 4
Таймер подачі води WT 4 для поливу за запитом. Легко програмується. Полив починається і припиняється в заданий час. Зі знімним дисплеєм. З перехідником для крана і фільтром попереднього очищення. Максимальна тривалість поливу 120 хв, можливість автоматичного або ручного управління поливом.
Для ціленаправленого поливу відповідно до ваших вимог: новий таймер води WT 4 особливо простий в програмуванні. Завдяки знімному блоку управління, маршрутизатору і наочній панелі керування програмування виконується легко і без зусиль. Максимальна тривалість поливу - 120 хвилин. Кожен сеанс поливу починається і зупиняється автоматично в точно заданий час. Перехідник і попередній фільтр входять в комплект, необхідна 9-вольта батарейка (в комплект не входить).
Особливості та переваги
Налаштування частоти поливуПолив за запитом
Автоматичний запуск і зупинкаТочний полив
Знімний дисплейДля зручного програмування
Адаптер до крану і попередній фільтр
Можливий ручний полив
Полив до 120 хв.
Можливість вибору часу початку поливу
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,337
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,474
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|115 x 120 x 125
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Комплектація
- Батареї входять в комплект поставки: ні
Оснащення
- Необхідні батареї
- Кількість батарей: 1 шт. по 9 В
Області застосування
- Полив саду
- Спилювання невеликих дерев
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
Аксесуари
Запчастини для Таймер подачі води WT 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.