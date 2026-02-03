Таймер подачі води WT 4

Таймер подачі води WT 4 для поливу за запитом. Легко програмується. Полив починається і припиняється в заданий час. Зі знімним дисплеєм. З перехідником для крана і фільтром попереднього очищення. Максимальна тривалість поливу 120 хв, можливість автоматичного або ручного управління поливом.

Для ціленаправленого поливу відповідно до ваших вимог: новий таймер води WT 4 особливо простий в програмуванні. Завдяки знімному блоку управління, маршрутизатору і наочній панелі керування програмування виконується легко і без зусиль. Максимальна тривалість поливу - 120 хвилин. Кожен сеанс поливу починається і зупиняється автоматично в точно заданий час. Перехідник і попередній фільтр входять в комплект, необхідна 9-вольта батарейка (в комплект не входить).

Особливості та переваги
Таймер подачі води WT 4: Налаштування частоти поливу
Налаштування частоти поливу
Полив за запитом
Таймер подачі води WT 4: Автоматичний запуск і зупинка
Автоматичний запуск і зупинка
Точний полив
Таймер подачі води WT 4: Знімний дисплей
Знімний дисплей
Для зручного програмування
Адаптер до крану і попередній фільтр
Можливий ручний полив
Можливість ручного поливу
Полив до 120 хв.
Можливість вибору часу початку поливу
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,337
Вага (з упаковкою) (кг) 0,474
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 115 x 120 x 125

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Комплектація

  • Батареї входять в комплект поставки: ні

Оснащення

  • Необхідні батареї
  • Кількість батарей: 1 шт. по 9 В

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Спилювання невеликих дерев
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
Аксесуари
Запчастини для Таймер подачі води WT 4

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
