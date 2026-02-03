Для ціленаправленого поливу відповідно до ваших вимог: новий таймер води WT 4 особливо простий в програмуванні. Завдяки знімному блоку управління, маршрутизатору і наочній панелі керування програмування виконується легко і без зусиль. Максимальна тривалість поливу - 120 хвилин. Кожен сеанс поливу починається і зупиняється автоматично в точно заданий час. Перехідник і попередній фільтр входять в комплект, необхідна 9-вольта батарейка (в комплект не входить).