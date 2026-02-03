Герметизуючий хомут
Герметизуючі хомути можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Вони легко монтуються і надійно закривають невживані отвори в шлангу.
Герметизуючі хомути є частиною системи зрошення Kärcher Rain System®. Вони за дві секунди встановлюються в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System® і надійно закривають невживані отвори в шлангу. Монтаж здійснюється швидко, легко і без спеціального інструменту. Для цього стрижень вставляється у відповідний отвір в шлангу і хомут закривається. Отвір герметизується, і шланг може використовуватися далі без витрачання зайвої води. Надзвичайно ефективна система зрошення Kärcher Rain System® працює з тиском до 4 бар, включає шланг 1/2 "і комплект крапельниць і форсунок і поєднує в собі переваги крапельного і традиційного поливу. Система зрошення Kärcher Rain System® індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу в залежності від необхідності.
Особливості та переваги
- Хомути можуть бути гнучко приєднані і видалені в міру необхідності
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
- Гнучке і точне розміщення.
Прогумована поверхня включає штифт з внутрішньої сторони
- Проста герметизація отворів у шлангу
- Системний шланг Kärcher Rain System® можна продовжувати використовувати з колишньою ефективністю
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,01
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,028
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|16 x 23 x 21
Комплектація
- Зажими: 5 шт.
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки