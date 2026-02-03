Герметизуючі хомути є частиною системи зрошення Kärcher Rain System®. Вони за дві секунди встановлюються в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System® і надійно закривають невживані отвори в шлангу. Монтаж здійснюється швидко, легко і без спеціального інструменту. Для цього стрижень вставляється у відповідний отвір в шлангу і хомут закривається. Отвір герметизується, і шланг може використовуватися далі без витрачання зайвої води. Надзвичайно ефективна система зрошення Kärcher Rain System® працює з тиском до 4 бар, включає шланг 1/2 "і комплект крапельниць і форсунок і поєднує в собі переваги крапельного і традиційного поливу. Система зрошення Kärcher Rain System® індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу в залежності від необхідності.