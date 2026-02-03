Герметизуючий хомут

Герметизуючі хомути можуть встановлюватися в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System®. Вони легко монтуються і надійно закривають невживані отвори в шлангу.

Герметизуючі хомути є частиною системи зрошення Kärcher Rain System®. Вони за дві секунди встановлюються в будь-якому місці системного шланга Kärcher Rain System® і надійно закривають невживані отвори в шлангу. Монтаж здійснюється швидко, легко і без спеціального інструменту. Для цього стрижень вставляється у відповідний отвір в шлангу і хомут закривається. Отвір герметизується, і шланг може використовуватися далі без витрачання зайвої води. Надзвичайно ефективна система зрошення Kärcher Rain System® працює з тиском до 4 бар, включає шланг 1/2 "і комплект крапельниць і форсунок і поєднує в собі переваги крапельного і традиційного поливу. Система зрошення Kärcher Rain System® індивідуально адаптується практично до будь-якого саду і відмінно поєднується з блоком SensoTimer для управління процесом поливу в залежності від необхідності.

Особливості та переваги
Герметизуючий хомут
  • Хомути можуть бути гнучко приєднані і видалені в міру необхідності
Фіксація на шланг Kärcher Rain System®
  • Гнучке і точне розміщення.
Прогумована поверхня включає штифт з внутрішньої сторони
  • Проста герметизація отворів у шлангу
  • Системний шланг Kärcher Rain System® можна продовжувати використовувати з колишньою ефективністю
Прогумована поверхня включає штифт з внутрішньої сторони
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 4
Колір чорний
Вага (кг) 0,01
Вага (з упаковкою) (кг) 0,028
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 16 x 23 x 21

Комплектація

  • Зажими: 5 шт.

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
