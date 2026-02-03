Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® ½ "довжиною 10 м, коннектор, коннектор з функцією Aqua Stop, а також універсальний штуцер для приєднання до водопровідних кранів без різьблення, і готовий до негайного використання. Зручний перехідник підходить для штуцерів водопровідних кранів з зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм. Монтаж здійснюється без використання спеціального інструменту.