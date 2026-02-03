Комплект для підключення мінімийки (10 м) 1/2 "
Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.
Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® ½ "довжиною 10 м, коннектор, коннектор з функцією Aqua Stop, а також універсальний штуцер для приєднання до водопровідних кранів без різьблення, і готовий до негайного використання. Зручний перехідник підходить для штуцерів водопровідних кранів з зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм. Монтаж здійснюється без використання спеціального інструменту.
Особливості та переваги
Готовий до підключення шланг
- Ідеально підходить для поливу саду - і для подачі води для міні-мийки
10 м 1/2 "шланг PrimoFlex
- Гнучка і з стійким до тиску, тканим армуванням.
Універсальний адаптер для крана
- Зручне з'єднання з безрізьбовими кранами із зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|10
|Розмір різьби
|G1/2
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|1,185
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,345
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 270 x 80
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для очищення садових меблів та інструменту