Комплект для підключення мінімийки (10 м) 1/2 "

Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.

Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® ½ "довжиною 10 м, коннектор, коннектор з функцією Aqua Stop, а також універсальний штуцер для приєднання до водопровідних кранів без різьблення, і готовий до негайного використання. Зручний перехідник підходить для штуцерів водопровідних кранів з зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм. Монтаж здійснюється без використання спеціального інструменту.

Особливості та переваги
Готовий до підключення шланг
  • Ідеально підходить для поливу саду - і для подачі води для міні-мийки
10 м 1/2 "шланг PrimoFlex
  • Гнучка і з стійким до тиску, тканим армуванням.
Універсальний адаптер для крана
  • Зручне з'єднання з безрізьбовими кранами із зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 10
Розмір різьби G1/2
Колір жовтий
Вага (кг) 1,185
Вага (з упаковкою) (кг) 1,345
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 270 x 270 x 80

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Області застосування
  • Полив саду
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Загальна інформація
