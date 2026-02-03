Родзинкою нового 50-метрового садового шланга Performance Plus діаметром 1/2 "є його склад з високоякісного багатошарового матеріалу. З одного боку, він надзвичайно стійкий до перегинів, що робить шланг особливо міцним і довговічним. З іншого боку, шланг помітно краще лежить в руці . Зовнішній анти-УФ-шар захищає матеріал за будь-яких погодних умовах, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Крім того, шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - і, отже, нешкідливий для здоров'я.Шланг витримує тиск до 45 бар і температуру від -20 до + 60 ° С. Якщо ви хочете зрошувати середні і великі за площею території та сади, то садовий шланг Performance Plus є ідеальним рішенням. На цю модель ми надаємо 15 років гарантії.