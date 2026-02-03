Шланг Performance Plus 1/2" -50m
Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термоморозостойкость від -20 до +60 ° C.
Родзинкою нового 50-метрового садового шланга Performance Plus діаметром 1/2 "є його склад з високоякісного багатошарового матеріалу. З одного боку, він надзвичайно стійкий до перегинів, що робить шланг особливо міцним і довговічним. З іншого боку, шланг помітно краще лежить в руці . Зовнішній анти-УФ-шар захищає матеріал за будь-яких погодних умовах, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Крім того, шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - і, отже, нешкідливий для здоров'я.Шланг витримує тиск до 45 бар і температуру від -20 до + 60 ° С. Якщо ви хочете зрошувати середні і великі за площею території та сади, то садовий шланг Performance Plus є ідеальним рішенням. На цю модель ми надаємо 15 років гарантії.
Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
- Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
50 метрів
- Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|6,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,54
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 170
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.