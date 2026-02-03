Новий шланг від Kärcher складається з високоякісного багатошарового матеріалу, з покращеними властивостями, який вражає міцністю, гнучкістю і стійкістю до перекручення і забезпечує постійний потік води і помітно краще тримається в руці. Завдяки зовнішньому анти-УФ-шару, матеріал садового шланга захищена від атмосферних впливів, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Шланг має високі показники термостійкості від -20 до + 60 ° С. Крім того, екологічний садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю, таким чином, абсолютно нешкідливий для здоров'я. Performance Plus витримує тиск до 30 бар, ідеально підходить для зрошення невеликих і середніх за площею територій і садів. Гарантія на шланг 15 років.