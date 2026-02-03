Шланг Performance Plus 3/4" -25m
Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.
Новий шланг від Kärcher складається з високоякісного багатошарового матеріалу, з покращеними властивостями, який вражає міцністю, гнучкістю і стійкістю до перекручення і забезпечує постійний потік води і помітно краще тримається в руці. Завдяки зовнішньому анти-УФ-шару, матеріал садового шланга захищена від атмосферних впливів, а непрозорий проміжний шар запобігає утворенню водоростей в шлангу. Шланг має високі показники термостійкості від -20 до + 60 ° С. Крім того, екологічний садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю, таким чином, абсолютно нешкідливий для здоров'я. Performance Plus витримує тиск до 30 бар, ідеально підходить для зрошення невеликих і середніх за площею територій і садів. Гарантія на шланг 15 років.
Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
- Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
25 метрів
- Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 30 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Довжина труби (м)
|25
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|5,75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,79
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 180
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту